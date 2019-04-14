Познер рассказал о подходящих для необитаемого острова книгах

Журналист Владимир Познер назвал несколько книг, которые бы взял с собой на необитаемый остров. Об этом он рассказал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

По его словам, это должны быть произведения, которые он постоянно перечитывает и будет перечитывать. «Я бы взял, наверное, "Мастера и Маргариту", (...) "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке, и "Алису в Стране чудес"», — поделился журналист.

Познер подчеркнул, что, несмотря на то, что это «не самая великая литература в мире», он готов с каждым разом заново их изучать. «Да, есть и [Лев] Толстой, и [Федор] Достоевский. Но прочитал раз или два "Братьев Карамазовых", ну и хорош», — отметил он.

3 апреля телеведущий вспомнил, что когда-то его попросили назвать трех героев интервью, которые, предположительно, могли бы находиться в аду. Он отметил, что хотел бы побеседовать с человеком, который «наделал страшные ошибки, от которых многие и многие пострадали». «Поэтому я хочу взять интервью у Ленина», — сказал Познер.

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