Познер предположил существование ада и поместил туда Ленина

Журналист Владимир Познер предположил, что революционер Владимир Ленин мог бы попасть в ад из-за роковых ошибок, которые он сделал в течение жизни. Свои рассуждения он опубликовал в блоге Познер Online.

Телеведущий вспомнил, что когда-то его попросили назвать трех героев интервью, которые, предположительно, могли бы находиться в аду. Журналист заметил, что общаться со злодеями неинтересно. Он хотел бы побеседовать с человеком, который «наделал страшные ошибки, от которых многие и многие пострадали».

«Поэтому я хочу взять интервью у Ленина», — сказал Познер. Журналист отметил, что не сомневается в благих намерениях революционера. «Но в результате ведь получился ужас. Он в аду», — заключил он.

Публицист отметил, что считает Ленина трагической фигурой, так как политик понял свои ошибки и переживал из-за случившегося. Этот факт он назвал причиной его изоляции в конце жизни.

В своей речи Познер призвал похоронить тело Ленина, а не выставлять его напоказ. По его словам, активисты, которые возмущаются идеей погребения Ленина, на самом деле равнодушны к нему. Ведущий напомнил, что революционер просил похоронить его рядом с могилой сестры в Петербурге.

Ранее Познер призвал убрать могилу Иосифа Сталина с Красной площади и назвал его величайшим преступником. Ответственность за поступки государственного деятеля он возложил на народ, который его поддерживал.

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