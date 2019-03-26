Познер назвал «колоссальную ошибку» западной пропаганды про Путина

Телеведущий Владимир Познер заявил, что западная пропаганда делает колоссальную ошибку, когда постоянно негативно высказывается о президенте России Владимире Путине. Как сообщается в блоге, об этом он сказал во время встречи с читателями.

«Когда все время поносят твоего президента, то нормально этому сопротивляться. А как вы сопротивляетесь? Ты говоришь — нет! Ты его поддерживаешь. Конечно, могут быть исключения. Но ведь даже когда поносили Гитлера, подавляющее большинство немцев его поддерживало», — рассказал телеведущий.

На вопрос, согласен ли он с главным редактором RT Маргаритой Симоньян, что оголтелая критика лишь больше сплотила россиян вокруг Путина, он ответил: «Она абсолютно права. И в этом смысле, я считаю, западная пропаганда делает колоссальную ошибку. Просто колоссальную».

При этом телеведущий воздержался от выражения собственного отношения к российскому президенту. «Я не то что против Путина. Я никогда не был оппозиционером. Я вообще считаю, что журналист не может быть оппозиционером. Он должен не этим заниматься», — заключил Познер.

В апреле 2017 года Познер критично отнесся к присуждению Пулитцеровской премии газете The New York Times за серию публикаций «о попытках Владимира Путина распространить влияние России на другие страны». Тогда телеведущий пришел к выводу, что подобные материалы стоит квалифицировать как «довольно убедительную пропаганду с точки зрения восприятия американского читателя».

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