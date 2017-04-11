Познер назвал пропагандой отмеченные Пулитцеровской премией статьи NYT о Путине

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал радиостанции Business FM присуждение Пулитцеровской премии газете The New York Times за серию публикаций «Темные искусства России». В материалах речь шла «о попытках Владимира Путина распространить влияние России на другие страны».

«Вообще вся эта тема влияния России на выборы в США, на мой взгляд, в значительной степени выдуманная. Это такая политическая пугалка. Я лично не верю в то, что Россия способна вообще влиять на президентские выборы в США при всем умении и так далее. Так что я затрудняюсь сказать. Я бы квалифицировал это как довольно убедительную пропаганду с точки зрения восприятия американского читателя», — пришел к выводу Познер.

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Он отметил, что американская интеллигенция считает The New York Times авторитетной газетой, верит ей и рассматривает ее публикации не как пропаганду, а как «нормальную журналистскую работу, причем высокого уровня».

«Так что я понимаю, почему они получили эту Пулитцеровскую премию, но если говорить о самой сути дела, к сожалению, на мой взгляд, то, что написано по этому поводу, ни на чем не основано», — заключил журналист.

Журналистский коллектив The New York Times наградили в номинации «Международный репортаж». Выдвинуть сотрудников издания на премию решили в связи с тем, что их материалы о Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени, пояснил руководитель оргкомитета Майкл Прайд.

Издание получило премию еще в двух номинациях — за очерк и за новостную фотографию.

