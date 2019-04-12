Познер поделился впечатлениями от встречи с Ассанжем и оценил его арест

Журналист Владимир Познер назвал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа результатом давления властей США на другие государства. Свою позицию он изложил на портале «Познер Online».

Познер усомнился в том, что Ассанжа приговорят к смертной казни. По его мнению, в отличие от Сноудена, журналист не действовал против своей страны.

«Он никого не убил, он никого не предал. Да, он работал так, что им неприятно», — признал телеведущий, заметив, что опубликованную Ассанжем информацию никто не оспорил.

Познер назвал Ассанжа человеком, который дал миру возможность «ознакомиться с правдой». По мнению журналиста, основатель WikiLeaks рано или поздно будет передан американским властям, которые далее будут решать его судьбу.

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Также Познер вспомнил, как брал интервью у Ассанжа. По словам телеведущего, собеседник показался ему очень яркой и запоминающейся личностью, но при этом высокомерным человеком. «Он, безусловно, считает себя героем, что он совершает своего рода подвиг, и я с ним в этом согласен», — заключил интервьюер.

Ассанж был арестован днем 11 апреля. Посольство Эквадора в Лондоне выдало его британским правоохранителям. Сотрудники вывели основателя WikiLeaks из здания дипломатического представительства, где он постоянно проживал с середины 2012 года.

Формальным поводом для задержания стала его неявка в суд еще в 2012 году, а также запрос об экстрадиции со стороны США. Американский Минюст обвинил Ассанжа в сговоре с бывшим разведчиком Челси Мэннингом с целью взломать секретную компьютерную систему правительства. По данным обвинения, в случае экстрадиции в США ему грозит до пяти лет тюрьмы. За публикацию секретных документов Пентагона основатель WikiLeaks может быть приговорен к смертной казни.

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