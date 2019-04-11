США пригрозили Ассанжу пятью годами тюрьмы

Министерство юстиции США обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с бывшим разведчиком Челси Мэннингом с целью взломать секретную компьютерную систему правительства, передает Associated Press.

В обвинительном заключении говорится, что Ассанж помог Мэннингу взломать пароль и проникнуть в компьютеры Пентагона.

Основателю WikiLeaks грозит до пяти лет тюрьмы, пишет The Guardian. Как утверждает Минюст, во время переписки Ассанж активно подстрекал Мэннинга слать ему больше секретной информации.

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11 апреля Ассанж был арестован британской полицией в посольстве Эквадора в Лондоне. Латиноамериканская страна, семь лет назад предоставившая основателю WikiLeaks убежище, теперь отказалась обеспечивать его защиту.

В 2012 году Ассанж опасался экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании. Расследование было прекращено в 2017 году. Основатель WikiLeaks также опасается, что в Соединенных Штатах его могут приговорить к смерти за публикацию секретных документов Пентагона.

В 2013 году военнослужащий Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, в том числе видеозапись убийства американскими военными мирных жителей Ирака. Бывший военный сменил пол и стал называться Челси Мэннинг. В 2017 году тогдашний президент США Барак Обама сократил Мэннинг срок пребывания в тюрьме, и она вышла на свободу.

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