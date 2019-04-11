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США пригрозили Ассанжу пятью годами тюрьмы

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Министерство юстиции США обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с бывшим разведчиком Челси Мэннингом с целью взломать секретную компьютерную систему правительства, передает Associated Press.

В обвинительном заключении говорится, что Ассанж помог Мэннингу взломать пароль и проникнуть в компьютеры Пентагона.

Основателю WikiLeaks грозит до пяти лет тюрьмы, пишет The Guardian. Как утверждает Минюст, во время переписки Ассанж активно подстрекал Мэннинга слать ему больше секретной информации.

11 апреля Ассанж был арестован британской полицией в посольстве Эквадора в Лондоне. Латиноамериканская страна, семь лет назад предоставившая основателю WikiLeaks убежище, теперь отказалась обеспечивать его защиту.

В 2012 году Ассанж опасался экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании. Расследование было прекращено в 2017 году. Основатель WikiLeaks также опасается, что в Соединенных Штатах его могут приговорить к смерти за публикацию секретных документов Пентагона.

В 2013 году военнослужащий Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы за разглашение государственных секретов и шпионаж. Он передал WikiLeaks около 700 тысяч секретных документов, в том числе видеозапись убийства американскими военными мирных жителей Ирака. Бывший военный сменил пол и стал называться Челси Мэннинг. В 2017 году тогдашний президент США Барак Обама сократил Мэннинг срок пребывания в тюрьме, и она вышла на свободу.

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