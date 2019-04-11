Сноуден отреагировал на арест Ассанжа

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден назвал арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британском посольстве Эквадора моментом, который попадет в книги по истории.

«Критики Ассанжа могут радоваться, но это черный день для свободы прессы», — написал Сноуден в Twitter, прикрепив ссылку на видео задержания.

47-летний Ассанж был арестован 11 апреля. В здание дипломатического представительства полицейских пригласил посол Эквадора. Страна отказалась дальше предоставлять убежище основателю WikiLeaks. Президент государства Ленин Морено заверил, что Ассанжа не станут экстрадировать в США, где ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов Пентагона.

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Ассанж находился в диппредставительстве Эквадора с 2012 года, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. После прекращения расследования в 2017 году разоблачитель опасался, выдачи шведским властям, которые в свою очередь могут передать его Вашингтону.

Сноуден — бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. В августе 2013 Сноуден получил временное убежище в России.

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