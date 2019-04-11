Эквадор объяснил отказ Ассанжу в убежище

Эквадор отказался и дальше предоставлять убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу из-за неоднократных нарушений им международных конвенций. Об этом заявил президент страны Ленин Морено, видеозапись доступна Twitter.

По словам главы государства, его страна уважает право человека на убежище. Однако отказать в нем было решено из-за невежливого и агрессивного поведения Ассанжа, его враждебных заявлений и нарушения международных договоров. Особенно это касается вмешательства во внутренние дела других государств, подчеркнул президент.

В качестве одного из последних примеров Морено привел слитые в сеть WikiLeaks в январе документы из Ватикана. «Члены этой организации посещали Ассанжа до и после этих незаконных действий. Таким образом подтвердились подозрения о его продолжающейся связи с этой организацией и, соответственно, с вмешательством в дела других стран», — сказал глава государства.

Он добавил, что Ассанж использовал создающие помехи устройства, блокировал работу камер видеонаблюдения, без разрешения копался в системе безопасности посольства. В то же время Морено указал, что эквадорская сторона получила от Лондона гарантии, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему может грозить смертная казнь.

В WikiLeaks в свою очередь отметили, что отказ в предоставлении убежища — нарушение международного права со стороны Эквадора.

Ранее 11 апреля Ассанжа арестовала британская полиция. Сообщалось, что стражей порядка пригласил в здание дипломатической миссии посол.

В октябре 2018-го Ассанж подал в суд на посольство Эквадора после того, как дипмиссия предъявила требования к его поведению. В частности, от Ассанжа потребовали заботиться о его коте, соблюдать порядок в ванной и не вмешиваться во внутреннюю политику других государств.

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