Ассанж испугался за свою жизнь

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж боится за свою жизнь. Об этом он заявил на судебном заседании в октябре 2018 года, где рассматривался его иск к посольству Эквадора, стенограмма которого впервые опубликована в Twitter-аккаунте организации в понедельник, 8 апреля.

«Кто-то пытался ночью через окно проникнуть в посольство. (...) Мне грозит убийство. Это не шутка», — рассказывал Ассанж суду. По его словам, Великобритания призналась, что тратит более 20 миллионов долларов на слежку за ним.

Среди мотивов обращения к Эквадору за убежищем основатель WikiLeaks выделил демократическое устройство этого государства, где защищается свобода слова. Также Ассанж напомнил, что страна нарушит собственную конституцию, если займется выдворением своего гражданина: в конце 2017 года он получил эквадорский паспорт.

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4 апреля в WikiLeaks сообщили, что Ассанжа в ближайшее время выдворят с территории посольства Эквадора, однако затем эту информацию опровергли.

В декабре 2018 года президент Эквадора Ленин Морено предложил Ассанжу покинуть посольство его страны. Он заявил, что получил от Великобритании гарантии того, что тот не будет экстрадирован в какую-либо страну, где его жизни будет что-то угрожать. Несмотря на это, основатель WikiLeaks отказался от предложения.

В октябре того же года Ассанж подал в суд на посольство Эквадора в Великобритании после того, как дипмиссия предъявила требования к его поведению.

Мужчина проживает в здании диппредставительства более пяти лет. За это время эквадорские власти потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Ассанж попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но он все равно боится передачи шведским властям, так как Стокгольм отправит его США. Там основателю WikiLeaks может грозить смертная казнь из-за публикации секретных документов Пентагона.

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