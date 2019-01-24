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Ассанж захотел раскрыть секретные обвинения

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Джулиан Ассанж

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж начинает судебный процесс против администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian, его адвокаты требуют раскрыть все засекреченные обвинения.

Как отмечается, они подали срочное ходатайство в находящуюся в Вашингтоне Межамериканскую комиссию по правам человека (IACHR). Цель — заставить прокуроров рассекретить любые выдвинутые в отношении Ассанжа обвинения, которые существуют, но не были преданы огласке. Всего в поданных документах 1172 страницы.

В ходатайстве утверждается, что американские прокуроры надавили на некоторых граждан в США, Германии и Исландии и заставили их дать показания против Ассанжа в обмен на иммунитет от судебного преследования. Защитники также призывают эквадорские власти прекратить «шпионскую деятельность» в отношении основателя WikiLeaks.

Как заявил известный испанский юрист Бальтасар Гарсон, дело касается права на доступ к информации и ее свободное распространение, которые были поставлены под угрозу. The Guardian пишет, что процесс — попытка пресечь экстрадицию мужчины в США в то время, когда правительство Эквадора делает условия его пребывания в посольстве страны в Лондоне все более неприемлемыми.

Ранее в январе министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия сообщил, что самым позитивным вариантом для Ассанжа будет сдаться. До этого покинуть посольство предлагал президент страны Ленин Морено.

В октябре 2018-го Ассанж подал в суд на посольство Эквадора в Великобритании после того, как дипмиссия предъявила требования к его поведению. В частности, от Ассанжа потребовали заботиться о его коте, соблюдать порядок в ванной и не вмешиваться во внутреннюю политику других государств. Позднее основатель WikiLeaks был вынужден отдать кота Мичи родственникам.

Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора более шести лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретных документов Пентагона.

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