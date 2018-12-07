Ассанж отказался покидать посольство Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от предложения эквадорского президента покинуть посольство страны в Лондоне. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Об отказе Ассанжа рассказал его адвокат Бэрри Полак. По словам юриста, предложенные условия не гарантируют безопасности его подзащитного. «Предположение, что Ассанжу не стоит бояться преследования, раз смертная казнь для него исключена, очевидно неверно», — сказал адвокат.

Президент Эквадора Ленин Морено предложил Ассанжу покинуть посольство его страны. Он заявил, что получил от Великобритании гарантии того, что Ассанж не будет экстрадирован в какую-либо страну, где его жизни будет что-то угрожать. Основатель WikiLeaks ранее заявлял, что сдастся британским властям при условии, что не будет экстрадирован.

Ранее в декабре стало известно, что бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт посещал Эквадор, пытаясь убедить Морено передать Ассанжа Соединенным Штатам. Там основателю WikiLeaks уже предъявили обвинения в шпионаже, но держат это в секрете — об обвинениях узнали случайно из не связанных с делом Ассанжа юридических документов.

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В октябре Ассанж подал в суд на посольство Эквадора в Великобритании после того, как дипмиссия предъявила требования к его поведению. В частности, от мужчины потребовали заботиться о его коте, соблюдать порядок в ванной и не вмешиваться во внутреннюю политику других государств.

Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора уже более пяти лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретных документов Пентагона.

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