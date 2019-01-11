Эквадор предложил Ассанжу сдаться

Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу будет лучше всего сдаться британским властям. Об этом заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия, передает РИА Новости.

По его словам, у Ассанжа есть два выхода: либо на неопределенный срок остаться в посольстве Эквадора в Лондоне без ясных перспектив, либо сдаться властям. «Этот вариант, как мы считаем, для него самый позитивный», — сказал дипломат.

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Ранее президент Эквадора Ленин Морено предложил Ассанжу покинуть посольство его страны. Он заявил, что получил от Великобритании гарантии того, что тот не будет экстрадирован в какую-либо страну, где его жизни будет что-то угрожать. Несмотря на это, основатель WikiLeaks отказался от предложения.

Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора уже более пяти лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретных документов Пентагона.

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