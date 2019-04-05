Эквадор опроверг выдачу Ассанжа

Решение о выдворении основателя WikiLeaks Джулина Ассанжа из посольства Эквадора в Великобритании не принято. Об этом заявил высокопоставленный эквадорский чиновник, передает Associated Press.

В то же время Министерство иностранных дел Эквадора отказалось комментировать информацию. Анонсированное выдворение Ассанжа в ведомстве назвали «слухами или необоснованными предположениями».

В пятницу, 5 апреля, возле здания посольства появился фургон с плакатами в поддержку интернет-разоблачителя. На них изображен сам Ассанж и отбывшая наказание за сотрудничество с WikiLeaks Челси Мэннинг.

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4 апреля в WikiLeaks сообщили, что Ассанжа в ближайшее время выдворят с территории посольства Эквадора.

В декабре 2018 года президент Эквадора Ленин Морено предложил Ассанжу покинуть посольство его страны. Он заявил, что получил от Великобритании гарантии того, что тот не будет экстрадирован в какую-либо страну, где его жизни будет что-то угрожать. Несмотря на это, основатель WikiLeaks отказался от предложения.

Мужчина проживает в здании диппредставительства уже более пяти лет. За это время эквадорские власти потратили на его безопасность не менее 5 миллионов долларов.

Ассанж попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но он все равно боится передачи шведским властям, так как Стокгольм отправит его США. Там основателю WikiLeaks может грозить смертная казнь из-за публикации секретных документов Пентагона.

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