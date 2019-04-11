Ассанжа арестовали

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовала британская полиция. Об этом сообщает Reuters.

«47-летний Джулиан Ассанж был сегодня, 11 апреля, арестован сотрудниками Службы столичной полиции в посольстве Эквадора», — говорится в заявлении. Указывается, что стражей порядка пригласил в здание дипломатической миссии посол. Перед этим Эквадор отказал основателю WikiLeaks в дальнейшем предоставлении убежища.

Как сообщается, в настоящее время мужчина находится под арестом в центре Лондона.

Ассанж проживал в посольстве Эквадора в британской столице более шести лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее 5 миллионов долларов.

Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов Пентагона.

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