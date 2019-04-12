Хакеры Anonymous «обрушат силу интернета» на Британию из-за ареста Ассанжа

Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В сообщении на официальном сайте группы они пригрозили каждому, кто «подписался под приказом» об аресте журналиста, тем, что скоро на них «обрушится сила интернета».

«Это предупреждение для истеблишмента: отпустите Ассанжа или вы поплатитесь!» — говорится в обращении. Хакеры также отметили, что проведение массовых уличных протестов в Великобритании может помочь изменить судьбу журналиста.

По их словам, причастные к аресту полицейские, сотрудники ЦРУ и президент США «являются врагами народа». «Для Anonymous пришло время действовать», — подчеркнули хакеры.

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«Ассанж — настоящий журналист, который говорит правду о власти и разоблачает коррупцию, будь она у левых или правых политиков», — добавили Anonymous.

Ассанж был арестован днем 11 апреля. Посольство Эквадора в Лондоне выдало его британским правоохранителям. Сотрудники вывели основателя WikiLeaks из здания дипломатического учреждения, где он постоянно проживал с середины 2012 года.

Формальным поводом для задержания стала его неявка в суд еще в 2012 году, а также запрос об экстрадиции со стороны США. Американский Минюст обвинил Ассанжа в сговоре с бывшим разведчиком Челси Мэннингом с целью взломать секретную компьютерную систему правительства. По данным обвинения, в случае экстрадиции в США ему грозит до пяти лет тюрьмы. За публикацию секретных документов Пентагона основатель WikiLeaks может быть приговорен к смертной казни.

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