Эквадор рассказал о связи WikiLeaks с российскими хакерами

В правительстве Эквадора заявили, что российские хакеры и сотрудники WikiLeaks пытались дестабилизировать страну. Об этом сообщает Associated Press.

По словам эквадорского министра внутренних дел Марии Паулы Ромо, некий человек, близко сотрудничавший с WikiLeaks, в этом году объехал несколько латиноамериканских стран вместе с бывшим министром иностранных дел Эквадора Рикардо Патино. Они побывали в Перу, Испании и Венесуэле. Целью поездки называется подрыв эквадорского правительства.

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Ромо не озвучивала имени того, о ком говорит. Однако она заявила, что вскоре назовет его судебным органам — вместе с именами двух российских хакеров, якобы работающих в Эквадоре.

11 апреля посольство Эквадора выдало правоохранительным органам Великобритании основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Формальным поводом для его задержания стало то, что он был выпущен под залог в 2012 году и не явился в суд после этого, а также запрос об экстрадиции со стороны США, где австралийца преследуют по делу о шпионаже.

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