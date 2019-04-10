В WikiLeaks рассказали о слежке США за Ассанжем

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергался слежке во время своего проживания в посольстве Эквадора. Об этом рассказали его коллеги на пресс-конференции в Лондоне, которая транслируется онлайн на YouTube.

Внутри посольства, где находится Ассанж, развернули спецоперацию по слежке за ним, рассказала журналистам Кристинн Храфнссон, главный редактор WikiLeaks. Она добавила, что некто запрашивал у посольства списки посетителей и записи с установленных внутри камер видеонаблюдения и что эту информацию, предположительно, передали администрации президента США Дональда Трампа.

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4 апреля WikiLeaks уже заявляла, что Эквадор собирается выдворить Ассанжа из посольства и передать властям Великобритании для ареста. В качестве повода для такого решения якобы выступит публикация INA Papers — документов, из-за которых Генпрокуратура Эквадора подозревает президента страны Ленина Морено в коррупционном выводе денег за границу через офшорные компании. Власти страны опровергли эту информацию.

Джулиан Ассанж проживает в посольстве Эквадора более шести лет. За это время власти страны потратили на его безопасность не менее пяти миллионов долларов. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретных документов Пентагона.

В декабре 2018 года президент Эквадора Ленин Морено предложил Ассанжу покинуть посольство его страны. Он заявил, что получил от Великобритании гарантии того, что тот не будет экстрадирован в какую-либо страну, где его жизни будет что-то угрожать. Несмотря на это, основатель WikiLeaks отказался от предложения.

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