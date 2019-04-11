Кремль прокомментировал арест Ассанжа

В Кремле надеются на соблюдение прав основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого арестовали в четверг, 11 апреля, в Лондоне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Он арестован в Лондоне, поэтому я сейчас ничего не могу сказать. Мы, безусловно, надеемся, что все его права будут соблюдены», — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о возможности представления Ассанжу убежища в России.

47-летний Джулиан Ассанж был арестован сотрудниками лондонской полиции в посольстве Эквадора. Полицейских в здание дипмиссии пригласил посол.

В декабре прошлого года президент Эквадора Ленин Морено заверил Ассанжа в том, что британские власти не направят его в страну, где его жизни будет что-то угрожать.

Ассанж более шести лет проживал в посольстве Эквадора в британской столице. Он попросил убежища в 2012 году, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании. В мае 2017-го расследование было прекращено, однако Стокгольм может выдать мужчину США, где ему может грозить смертная казнь за публикацию секретных документов Пентагона.

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