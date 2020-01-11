Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».

Такое заявление политик сделала на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По ее словам, проект легитимизирован посредством нового европейского законодательства. «Нам нужно довести его до конца», — заявила канцлер.

Европейские страны выиграют от этого проекта. «Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении. Однако это очень важный проект», — отметила Меркель.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что американские санкции не смогут остановить строительство газопровода, хотя для Варшавы было бы лучше, если бы оно никогда не начиналось.

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