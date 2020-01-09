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Поставки «Газпрома» в Европу обвалились

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С начала года поставки «Газпрома» в Европу резко обвалились. В совокупности, даже с учетом запущенного накануне «Турецкого потока», снижение составило около 20 процентов, сообщает «Коммерсантъ».

Сильнее всего сократился транзит по украинскому маршруту. Если 30 декабря он составлял 262,3 миллиона кубометров (в среднем за декабрь — 261 миллион), то 7 января — только 91,2 миллиона кубометров.

Подписанный перед Новым годом контракт с Киевом вводит минимальный объем прокачки. В 2020 году он равен 65 миллиардам кубометров. Это означает, что в сутки российская компания в любом случае оплачивает транзит порядка 180 миллионов кубометров газа, даже если не использует мощности в полном объеме.

В те же сроки загрузка газопровода «Ямал — Европа», идущего через Белоруссию, опустилась на 24 процента до 70,11 миллиона кубометров. Такая ситуация вдвойне необычна, поскольку маршрут считается максимально эффективным для «Газпрома». Он был загружен на уровне выше 100 миллионов кубометров в сутки как в холодную зиму 2018 года, так и год назад, когда зимняя температура была существенно выше.

Незначительно — на один процент — выросли только поставки по «Северному потоку», достигнув 173,4 миллиона кубометров. Мощность «Турецкого потока» составляет 85 миллионов кубометров в сутки, но, как свидетельствуют данные болгарского газотранспортного оператора, он загружен менее чем наполовину.

Как отмечается в материале, причинами таких действий может быть только теплая погода и стремление «Газпрома» продать накопленные в подземных хранилищах в Европе рекордные запасы газа, которые на 6 января достигли 88,2 миллиарда кубометров. Хранить их становится невыгодно в связи с продолжением падения стоимости газа на рынке.

Ситуация может привести к тому, что российский монополист второй год подряд сократит объем поставок. В 2019 году приблизиться к уровню 200 миллиардов кубометров компания смогла только с помощью закачки газа в хранилища и даже продаже газа самой себе. «Газпрому» также пришлось столкнуться с конкуренцией со стороны сжиженного природного газа (СПГ), что также привело к резкому падению стоимости.

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