В Москве разоблачили фальшивый «Газпром»

В Москве разоблачили «фальшивую» компанию, прикрывавшуюся названием одной из дочерних структур «Газпрома». Соответствующее решение Арбитражного суда столицы опубликовано на его сайте, внимание на него обратил «Интерфакс».

Решение было вынесено 18 декабря. Согласно ему, московская компания «Газпром экспорт» (до февраля 2019 года называлась ООО «ВИП Арбат») обязана прекратить использование названия, право на которое принадлежит экспортной структуре «Газпрома» (ответчик не имеет к ней отношения).

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В ходе разбирательства было установлено, что ответчик заключал договоры о поставке газа с потенциальными клиентами настоящего «Газпрома», но не поставлял им оговоренную продукцию, а выводил полученные средства в неизвестном направлении. При этом реальный «Газпром экспорт» зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

Весной прошлого года компания «Газпром» предупреждала своих клиентов о мошенниках, прикрывающихся ее именем. Некоторые из них обратились с заявлением в правоохранительные органы, в связи с чем были возбуждены уголовные дела. Их расследование проводится за рамками арбитражного процесса.

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