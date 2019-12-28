Украина согласилась на мировую с «Газпромом»

Украинское правительство одобрило подписание мирового соглашения с «Газпромом» по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на сумму 7,4 миллиарда долларов. Соответствующее распоряжение премьер-министра страны Алексея Гончарука опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, подписать соглашение от Киева уполномочен министр юстиции Украины Денис Малюська. «Газпром» подтвердил готовность заключить мировую еще 21 декабря.

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Подписание мирового соглашения предусмотрено межправительственным протоколом, о котором Россия, Украина и Еврокомиссия договорились 20 декабря в Минске. Протоколом определяется как урегулирование судебных претензий АМКУ к «Газпрому», так и выплата российской газовой компанией компенсации Киеву в размере 2,9 миллиарда долларов, произведенная 27 декабря. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, соглашение также предусматривает отказ от новых претензий и отзыв исков, по которым нет окончательных решений.

Москва и Киев в ходе двухдневных консультаций 19 и 20 декабря договорились о пятилетнем контракте на транзит газа. Стороны согласовали прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в 2020 году и 40 миллиардов в следующие четыре года. Взамен на выплату «Газпромом» почти трехмиллиардного штрафа Украина пообещала отозвать все остальные финансовые претензии на 19 миллиардов долларов.

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