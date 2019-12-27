Украина заявила о получении от «Газпрома» пяти миллиардов долларов

В общей сложности Украина получила от «Газпрома» пять миллиардов долларов, которые ей положены по решению Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении в Twitter «Нафтогаза».

В пятницу, 27 декабря, «Газпром» перевел 2,918 миллиарда долларов. Эта сумма включает в себя погашение части присужденной компенсации и проценты, которые накопились с 28 февраля 2018 года. В украинской компании заявили, что уже получили деньги.

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Еще 2,1 миллиарда долларов, как ранее объяснял глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, появились после того, как Украина не заплатила за поставленный ей газ в 2014-2015 годах. Он отмечал, что сумма отражена в отчетности компании, с нее заплачены налоги и дивиденды.

Также в «Нафтогазе» сообщили, что переговоры о новом транзитном контракте продолжаются, передает «Интерфакс-Украина». Ранее исполнительный директор компании Юрий Витренко предполагал, что стороны завершат все переговоры уже в пятницу, 27 декабря.

В среду, 25 декабря, вице-премьер России Дмитрий Козак объяснил, что выплата штрафа является «каплей в море», а потенциальные риски, которые возникают, если не выплатить штраф, были много выше.

Действующее транзитное соглашение России и Украины истекает 31 декабря. Из-за проблем со строительством «Северного потока-2» и ограничений на газопровод OPAL, сухопутное продолжение «Северного потока», украинский маршрут оказался необходим «Газпрому» для исполнения европейских контрактов. Стороны договорились о новом контракте в ходе двухдневных переговоров 19 и 20 декабря. Украина обязалась отозвать все остальные финансовые претензии к «Газпрому».

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