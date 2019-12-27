Россия и Украина пошли на мировую по газу

Россия и Украина пошли на мировую: стороны договорились с 1 января 2020 года обнулить все взаимные претензии по газу и снять аресты с имущества, наложенные по судебным искам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минэнерго Александра Новака.

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Договоренности об обнулении претензий стороны достигли в ходе переговоров в декабре 2019 года о продолжении транзита газа. Согласно этим соглашениям, транзит пролонгируется еще на пять лет, но Украина должна отказаться от нового иска на 12 миллиардов долларов и снять антимонопольные претензии к «Газпрому» на 7,4 миллиарда долларов. Россия, со своей стороны, согласилась выплатить украинской стороне три миллиарда долларов штрафа, наложенного решением Стокгольмского арбитража.

Согласно достигнутому соглашению, Россия сокращает объемы прокачки газа через Украину с 90 миллиардов кубометров в 2019 году до 65 миллиардов в 2020-м и 40 миллиардов — с 2021-го. По словам Александра Новака, украинская газотранспортная система больше не будет использоваться в прежних объемах. Однако отказываться от этого маршрута поставок газа в Европу Россия пока не собирается, добавил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Действующее соглашение о транзите газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Тогда же заканчивается срок соглашения о прямых поставках газа, хотя по факту закупку Украина остановила еще в 2015 году. После декабрьской встречи появилась информация, что пять украинских компаний заключили контракты на прямые поставки газа, но в российском правительстве это опровергли. Вице-премьер Дмитрий Козак сказал, что к этим вопросам можно будет вернуться после Нового года.

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