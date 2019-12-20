Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Сбросивший с вертолета иномарку блогер объяснился
В России подорожают коньяк и водка
Нашествие голубей превратило жизнь пенсионерки в ад
Найден древнейший лес с деревьями-грибами
В офисе у Порошенко прошли обыски
Зеленский послушал Путина и захотел американских денег на Украине
Отец стрелка с Лубянки рассказал о сыне
Футболиста сборной Украины поймали на допинге
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Новости партнеров

Россия и Украина договорились о транзите газа

Перейти в «Мою Ленту»

Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Об этом «Интерфаксу» сообщили в «Газпроме».

По данным агентства, накануне, 19 декабря, в Берлине стороны согласовали протокол по всем позициям взаимоотношений России и Украины в газовом вопросе. Этот протокол далее будет согласован на высшем уровне.

Ранее 20 декабря сообщалось о готовности Киева подписать с Москвой новый контракт на продолжение транзита газа, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем. Глава «Нафтогаза» объяснил, что это делается ради непрерывного транзита топлива через Украину в страны Евросоюза.

Нынешний российско-украинский контракт истекает в конце 2019 года. Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, а Москва хочет однолетний договор.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия согласилась вернуть долг Украине
Путин назвал условия для контракта по газу с Украиной
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Другие материалы рубрики
Экономика00:0116 декабря
Егор Гайдар

Шоковый терапевт

Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
20:43Сегодня

Зеленский послушал Путина и захотел американских денег на Украине

19:37Сегодня

Белоруссия взяла деньги у Китая вместо России

18:49Сегодня

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Экономика00:0114 декабря

Добрались

В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
18:12Сегодня

Беглого российского банкира начали искать с помощью билбордов

17:23Сегодня

США и Китай удовлетворили друг друга

16:47Сегодня

Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу

Экономика11:13Сегодня

Своя грядка

Зачем «Магниту» собственное производство
16:08Сегодня

Определены главные риски для мировых рынков

15:19Сегодня

Евро упал до минимума за полтора года

14:36Сегодня

Путин назвал условия для контракта по газу с Украиной

Россия
В российской школе урок о терпимости закончился травлей единственной некрещеной
Борис Березовский«Что Лужков, что Березовский — это пацаны те еще»
Мочилово, водка и борьба за миллиарды: кто и как пытался получить власть в Госдуме 20 лет назад
Матвиенко выступила против изменения наказания за домашнее насилие
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
Пошло-поехало
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
Путин час читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре
Все материалы
Мир
В парламенте Великобритании проголосовали за Brexit
Польша прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Ким за Кимом
Вожди правят Северной Кореей даже после смерти. Их боятся и почитают уже 80 лет
Эрдогана разозлила ЧВК Вагнера в Ливии
A Sri Lankan Buddhist monk shouts slogans outside the Indian High Commission to Sri Lanka during a protest in Colombo March 20, 2013. Buddhist monks protested since Tuesday against two separate attacks on Sri Lankan Buddhist monks who were in Chennai for education visits, and demanded the Indian government to take action on these attacks, according to the demonstrators. REUTERS/Dinuka Liyanawatte (SRI LANKA - Tags: POLITICS CIVIL UNREST RELIGION) - GM1E93K18HZ01Пробуддились
Буддисты взялись за оружие и громят мечети. За что они возненавидели мусульман?
Эрдоган пообещал зеркальный ответ на санкции США
«Их сети раскинулись по всей стране»
Армянские и чеченские преступные группировки делят Германию. Немцы не могут им помешать
Все материалы
Бывший СССР
В офисе у Порошенко прошли обыски
Капитан Акула против педофилов
Бывший советский офицер раскрыл растлителей детей в правительстве Латвии. Но виновные избежали суда
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
«Ни жалости, ни пощады»
Как эстонская полиция помогла нацистам превратить страну в концлагерь и уничтожить всех евреев
В Минске снова начались протесты против интеграции с Россией
Протестующие в Грузии переносят знак, отмечающий границу Южной ОсетииРазбирают по кускам
Страны бывшего СССР предъявляют права на российские территории. На каком основании?
В Киеве запретили салюты до завершения войны в Донбассе
Все материалы
Экономика
Зеленский послушал Путина и захотел американских денег на Украине
Егор ГайдарШоковый терапевт
Кто привел Россию к капитализму и кого страна винит во всех бедах?
Белоруссия взяла деньги у Китая вместо России
Добрались
В российских регионах отремонтируют и построят тысячи мостов. Они обойдутся в триллион рублей
Украина задумала спасти Европу от газового кризиса
Своя грядка
Зачем «Магниту» собственное производство
Беглого российского банкира начали искать с помощью билбордов
Все материалы
Силовые структуры
Две несовершеннолетние россиянки признались в жестоком убийстве сверстницы
Раскрыта личность «лубянского стрелка»
Он учился стрелять в плаще с капюшоном и был одиночкой. О его занятиях не знала даже мать
В центре Москвы поймали группу молодых людей с газовыми пистолетами
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стали известны подробности личности одного из пострадавших в стрельбе на Лубянке
Вечер чекиста
Личность открывшего стрельбу в центре Москвы установлена. Кто он и зачем обстрелял ФСБ?
Стрелка с Лубянки связали с ветеранами спецподразделений ФСБ
Все материалы
Наука и техника
Starliner не достигнет МКС и вернется в США
Тяжелая ракета-носитель Atlas V с космическим кораблем Boeing StarlinerНАСА запустило Starliner к МКС
Россия теряет монополию в космосе: США отказываются от «Союз МС»
Раскрыта тайна «состоящих из сахарной ваты» планет
Сквозь горизонт
Гибрид свиньи с обезьяной, фото черной дыры и другие главные открытия 2019 года
НАСА и Boeing сообщили о нештатном выведении Starliner
Снежное побоище
Как северный народ сражался за свою родину против Сталина и дорого заплатил за свободу
Samsung выпустила раскладушку за 250 тысяч рублей
Все материалы
Спорт
Футболиста сборной Украины поймали на допинге
Пощады не будет
Сибирский боец уничтожил легенду UFC. И готов отобрать пояс у чемпиона
Российский призер Олимпиады отказался выступать под «белым флагом»
Смотрины в Ливерпуле
На чем можно заработать в 18-м туре АПЛ
Губерниев высказался о «зассавшем» в первые дни войны Сталине
«Хочу оставить след в истории»
Академия «Челси», бесконечные аренды и доверие Лэмпарда: история Тэмми Абрахама
Бывший игрок «Арсенала» возглавил клуб
Все материалы
Культура
Харви Вайнштейн пытался склонить к сексу 16-летнюю модель
Монстр провалов
 
Создатели «Ходячих мертвецов» заплатят 8,6 миллиона долларов за смерть каскадера
Деды воевали
Грехи отцов и живые мертвецы: нужно ли смотреть новые «Звездные войны»
Автора «Гарри Поттера» раскритиковали за слова о существовании пола
Без Сарика в голове
Андреасян годами снимает провальное кино. Почему государство дает миллионы на его фильмы?
Актриса-комик попала в центр скандала за фразу «Счастливого Рождества»
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналистку ударили при задержании в доме матери стрелка с Лубянки
«Сил двигаться дальше нет»
Как живет девушка, которая спаслась от суицида и посвятила жизнь самоубийцам
Раскрыта новая схема оценки участников «Голоса» после скандала с дочерью Алсу
«Я просто плакал. Я ждал смерти сына»
Сквозь насилие, боль и страдания: выдающиеся истории со всего мира глазами очевидцев
Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным
«Нельзя верить даже своим глазам»
 
В России предложили провести перепись сим-карт
Все материалы
Ценности
Обруганную Ким Кардашьян оправдали за темную кожу на обложке журнала
Раздутая красота
Зачем женщины веками царапали, кусали и прокалывали губы
Тучную невесту высмеяли за разъехавшееся на свадьбе платье
БейонсеБлиже к коже
Человечество изобрело перчатки для работы и войны. И сделало из них сексуальный фетиш
Популярная плюс-сайз модель попозировала для мужа голой
Модные всадники
Пасти коров и сражаться с койотами: как одежда для фермеров покорила весь мир
Ким Кардашьян надела платье с глубоким декольте и попала на обложку журнала
Все материалы
Путешествия
Два гигантских круизных лайнера врезались друг в друга
Далеко и надолго
Новый плацкарт, повышение цен и отмена виз. Что ждет российских туристов в 2020 году?
Смотрящий порно на борту самолета пассажир вызвал споры в сети
Великая матерая земля
200 лет назад русские открыли Антарктиду. Почему в Америке до сих пор сомневаются в этом?
Федор Конюхов собрался в одиночку пересечь два океана
«Здесь нет законов»
Россиянин очутился в закрытой от всего мира африканской деревне. Чужакам сюда просто так не попасть
Раскрыт способ получить бесплатную еду в аэропорту
Все материалы
Из жизни
Невеста организовала свадьбу ради мести бывшему возлюбленному
«Нас считали дешевой рабочей силой»
История россиянки о работе гувернанткой и сиделкой в Германии
Люка Скайуокера арестовали за марихуану
Партнерский материал
Кошелек или жизнь
Как заработать миллион долларов и выйти на пенсию в 30 лет 
Девочка написала трогательное письмо Санте и довела пользователей сети до слез
«Сияя сами, мы помогаем другим»
Выбрана новая «Мисс мира». Кто она и как хочет помочь женщинам?
Мужчина поймал лучшего друга на воровстве при помощи камеры в спальне
Все материалы
Видео: тест кроссовера Chery Tiggo 4
Китайский кроссовер, который не стыдно взять вместо Креты
Автомобили совсем без крыши: спидстеры
Лучшие способы испортить прическу от McLaren, Jaguar, Ferrari и других компаний
Haval F7x: Тульский пряник c китайской начинкой
Едем на российский завод Haval знакомиться с купе-кроссовером китайской марки
Тест-драйв новой Hyundai Sonata
Какие методы рафинирования применили к корейскому седану бизнес-класса?
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили года
В России Mercedes-Benz G-Class сбросили с вертолета и сняли на видео
Появились подробности об обновленном Volkswagen Passat для России
Все материалы
Дом
Нашествие голубей превратило жизнь пенсионерки в ад
Житья не стало
Россию ждет дефицит квартир. Что заставит россиян снимать, а не покупать их
В США продали церковь
Гнут свою линию
Где искать лучшие здания 2019 года: от Гарварда до Якутска
Живущий в аварийном доме мальчик попросил у российского губернатора квартиру
Здесь был Юра
Самые яркие проекты эпохи Лужкова: от Петра I до «Яйца»
Китайцы захотели перестроить Москву
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным
Россияне захотели больше отдыхать. Власти объяснили, как этого добиться
Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал
Россиянам захотели запретить сжигать непереработанный мусор
Перенесшим инфаркты и инсульты россиянам начнут выдавать бесплатные лекарства
Все материалы