Россия и Украина договорились о транзите газа

Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Об этом «Интерфаксу» сообщили в «Газпроме».

По данным агентства, накануне, 19 декабря, в Берлине стороны согласовали протокол по всем позициям взаимоотношений России и Украины в газовом вопросе. Этот протокол далее будет согласован на высшем уровне.

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Ранее 20 декабря сообщалось о готовности Киева подписать с Москвой новый контракт на продолжение транзита газа, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем. Глава «Нафтогаза» объяснил, что это делается ради непрерывного транзита топлива через Украину в страны Евросоюза.

Нынешний российско-украинский контракт истекает в конце 2019 года. Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, а Москва хочет однолетний договор.

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