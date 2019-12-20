Россия и Украина договорились о транзите газа

Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований. Об этом «Интерфаксу» сообщили в «Газпроме».
По данным агентства, накануне, 19 декабря, в Берлине стороны согласовали протокол по всем позициям взаимоотношений России и Украины в газовом вопросе. Этот протокол далее будет согласован на высшем уровне.
Ранее 20 декабря сообщалось о готовности Киева подписать с Москвой новый контракт на продолжение транзита газа, не урегулировав вопрос с долгом «Газпрома» в три миллиарда долларов, присужденный Стокгольмским арбитражем. Глава «Нафтогаза» объяснил, что это делается ради непрерывного транзита топлива через Украину в страны Евросоюза.
Нынешний российско-украинский контракт истекает в конце 2019 года. Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, а Москва хочет однолетний договор.