Путин назвал условия для контракта по газу с Украиной

Россия стремится заключить с Украиной новое соглашение по транзиту газа, но условия договора должны быть приемлемы для обеих сторон. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, «условия должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков». Ранее в пятницу, 20 декабря, сообщалось, что частью пакета соглашений с Киевом может стать выплата «Газпромом» 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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Сроки подписания документов пока не называются, впрочем украинская сторона полагает, что до 1 января 2020-го этого не произойдет. «Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января очень маленькая, но надеемся на лучшее», — говорил ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. По его словам, с каждой минутой эта вероятность «приближается к нулю».

Нынешний российско-украинский контракт истекает в конце 2019 года. Киев настаивает на подписании нового долгосрочного соглашения, а Москва хочет однолетний договор. Пока к единому решению стороны не пришли.

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