Путин признал долг «Газпрома» перед Украиной

Президент России Владимир Путин впервые признал долг «Газпрома» перед «Нафтогазом Украины», возникший после решения Стокгольмского арбитража. В ходе большой пресс-конференции он подчеркнул, что теперь сторонам следует учитывать это условие. Трансляцию мероприятия провел телеканал «Россия 24».

В то же время российский лидер заметил, что, как юрист по базовому образованию, он оценивает решение арбитража как «неправовое» и «неюридическое».

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«(Оно) скорее политическое. Одно из обоснований решения — в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Ну, чушь какая-то», — сказал он.

Тем не менее Путин согласился, что «решение суда есть», а потому следует искать приемлемый для всех вариант, который в том числе удовлетворит Украину. Президент подчеркнул, что такой вариант подразумевает сохранение транзита через Украину даже с учетом строительства новых газопроводов.

Также Путин заметил, что желание России заключить краткосрочное соглашение не означает намерения прекратить поставки сразу после того, как оно истечет. Он назвал украинский маршрут поставок удобным и проверенным.

Ранее Россия настаивала на «нулевом варианте», который означал отказ стран от взаимных претензий, в том числе Киев должен был прекратить требования уплаты штрафа в размере почти трех миллиардов долларов. На Украине, в свою очередь, предлагали «Газпрому» заплатить эту сумму не деньгами, а газом. В конце ноября суд округа Свеа окончательно отклонил апелляцию российской компании на решение арбитража.

В настоящее время в Берлине проходит очередной раунд трехсторонних консультаций по транзиту газа через Украину с 1 января 2020 года. До этого стороны встречались в октябре. Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценил вероятность подписания контракта до конца года как «близкую к нулю». К перебоям в поставках по этому маршруту готовятся в Словакии и Молдавии.

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