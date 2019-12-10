Зеленский намекнул на согласие России отдать три миллиарда

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Париже с российским лидером Владимиром Путиным вопрос компенсаций по решению Стокгольмского арбитража удалось снять, сообщает РИА Новости.

«Наша позиция простая: мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти», — подчеркнул украинский лидер. Путин не прокомментировал эти слова, однако такой вариант Украина предлагает последние несколько недель, и до этого времени ни руководство «Газпрома», ни российские власти не отказывались от него напрямую.

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К настоящему моменту долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» приблизился к трем миллиардам долларов. Россия перед подписанием договора на транзит и прямые поставки газа настаивает на так называемом «нулевом варианте», при котором стороны отказываются от взаимных финансовых и других претензий.

Также Зеленский рассказал, что в ходе общения с Путиным удалось «разблокировать» детали будущих контрактов, такие как «возможность, формат, объем, цена». Эти вопросы будут решаться на уровне советников.

Впрочем, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко был более сдержан в оценках. По его мнению, стороны только «договорились продолжать договариваться».

В свою очередь Путин, комментируя исход переговоров, вспомнил детский стишок — «А у нас в квартире газ. А у вас?» — и предложил Украине газ на 25 процентов дешевле, чем она покупает сейчас.

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