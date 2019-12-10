Зеленский заявил о «разблокированном» вопросе по газу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе двусторонней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос транзита газа. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате», передает РИА Новости.

По его словам, вопрос удалось «разблокировать», дальнейшие детали, такие как «возможность, формат, объем, цена», будут решаться на уровне советников.

Путин, в свою очередь отметил, что газ для Украины мог бы обходиться на четверть дешевле нынешней цены. Это было бы возможно, если стороны сумеют договориться о совместной работе.

Ранее исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что в ходе переговоров в Париже стороны «просто изложили позиции сторон по газу, и на уровне хозяйствующих субъектов договорились продолжать договариваться».

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. В конце текущего года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2», который пройдет в обход Украины. При этом президент России Владимир Путин заявил, что Москва не собирается прекращать транзит газа через Украину.

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