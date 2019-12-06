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Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

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Владимир Путин
Владимир Путин

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, его слова в пятницу, 6 декабря, приводит «Интерфакс».

Глава государства подчеркнул, что введение в работу нового газопровода «Северный поток-2» в обход украинской территории не означает прекращения транзита. По его словам, это вопрос экономической целесообразности. Путин указал, что после введения газопровода в работу поставки российского газа по балтийскому маршруту можно будет увеличить вдвое. «Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участия», — добавил он.

Действующий контракт на транзит газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год. В конце текущего года Россия планирует запустить газопровод «Северный поток-2», который пройдет в обход Украины.

Киев настаивает на выполнении двух условий для заключения нового соглашения. «Первое — это европейские правила. Второе — это вопрос долгосрочного транзита», — говорил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. В Кремле условия сочли экономически неприемлемыми.

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