Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Болгария строит «Балканский поток», который станет частью «Турецкого потока», с максимально возможной скоростью. Об этом заявил болгарский премьер-министр Бойко Борисов в интервью телеканалу BTV.

По словам Борисова, газопровод строится со средней скоростью пять километров в день. Задержку начала процесса он объяснил проведением обязательных процедур. «Надеюсь, что к концу будущего года газопровод заработает», — сказал он. Болгарский премьер также выразил надежду, что президент России Владимир Путин сможет лично увидеть работу по строительству газопровода в следующем году.

Борисов также заявил, что Болгария является единственной альтернативой для российского газа. По его словам, страна будет газораспределительным центром на Балканах, что уже согласовано и с Евросоюзом, и с США.

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Он отметил, что в случае нежелания болгарского руководства участвовать в проекте Россия найдет другие возможности его реализации на юге Европы.

Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Первая ветка предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января 2020 года.

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