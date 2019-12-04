Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».
«Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы», — сказал глава государства. Это первый раз, когда российский президент открыто критикует ход работ на территории Болгарии.
Заявление сделано по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. Путин в ходе выступления сообщил, что Сербия может поучаствовать в транзите газа через «Турецкий поток». По его словам, сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов на 85 процентов, полностью укладка труб будет завершена в ближайшие недели.
Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черно моря в Турцию, а затем далее в Грецию. Первая ветка предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января 2020 года.