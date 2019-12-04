Путин обвинил Болгарию в торможении «Турецкого потока»

Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

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«Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы», — сказал глава государства. Это первый раз, когда российский президент открыто критикует ход работ на территории Болгарии.

Заявление сделано по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем. Путин в ходе выступления сообщил, что Сербия может поучаствовать в транзите газа через «Турецкий поток». По его словам, сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов на 85 процентов, полностью укладка труб будет завершена в ближайшие недели.

Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черно моря в Турцию, а затем далее в Грецию. Первая ветка предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Запуск «Турецкого потока» намечен на 8 января 2020 года.

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