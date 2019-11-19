Обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что к началу работы готовы компрессорная станция «Русская» и «участок берегового примыкания» на территории России. Кроме того, завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из них предназначена для турецких потребителей, по второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой завершили в апреле 2018 года. Совокупная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!