«Турецкий поток» отстал от главного конкурента

Трансанатолийский газопровод (TANAP), который проходит через Турцию и связывает Азербайджан и страны ЕС, заработает раньше, чем «Турецкий поток». Запуск второй и последней фазы проекта намечен на 30 ноября. Об этом рассказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщает во вторник, 19 ноября, Daily Sabah.

Донмез назвал TANAP одним из важнейших турецких проектов. В торжественной церемонии его завершения примут участие президенты Турции и Азербайджана — Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

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Также министр выразил надежду на то, что «Турецкий поток», идущий из России и рассчитанный на тот же рынок, что и TANAP, будет завершен к концу этого года.

«Турецкий поток» состоит из двух ниток, одна из них предназначена для турецких потребителей, по второй газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Строительство первой завершили в апреле 2018 года. Совокупная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год.

TANAP является частью одобренного Евросоюзом проекта «Южный газовый коридор», который должен снизить зависимость Европы от России. Фактические поставки по TANAP начались в июне 2018 года. Мощность магистрали составит 16 миллиардов кубометров в год, из них 10 миллиардов пойдут в Европу. После запуска газопровода из Азербайджана Турция в полтора раза сократила закупки у России.

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