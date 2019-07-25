Украина нашла замену российскому газу

Украинская компания «Нафтогаз» совместно с оператором газотранспортной системы Украины с января 2020 года планирует организовать поставки катарского газа в страну через трансбалканский газопровод. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

«Южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через TANAP (газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию до греческой границы — прим. «Ленты.ру») и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу», — отметил он.

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В комментариях к посту Макогон пояснил, что для начала поставок катарского газа на Украину необходимо договориться с Турцией о проходе танкеров с топливом через пролив Босфор.

Ранее 25 июля стало известно о готовности Молдавии закупать газ у Украины в случае, если Москва и Киев не смогут договориться о транзите топлива после 2019 года. По словам премьер-министра Молдавии Майи Санду, республика зависит от украинской газотранспортной системы до тех пор, пока не будет построен газопровод между румынским городом Яссы и Кишиневом. После этого страна собирается закупать топливо в Европе.

Украина прекратила закупать газ у России в 2015 году, после чего перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что подготовка к разрыву десятилетнего договора займет от 1,5 до двух лет. Сам же контракт истекает 31 декабря 2019 года. Тогда же заканчивается действие транзитного контракта. О судьбе транзита газа Москве и Киеву пока договориться не удалось.

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