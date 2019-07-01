Азербайджан достроил главного конкурента «Турецкого потока»

В Азербайджане объявили о завершении строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP), который будет доставлять газ в Европу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление государственной нефтегазовой компании SOCAR.

«Трансанатолийский трубопровод, являющийся основным сегментом "Южного газового коридора", с 1 июля приведен в полную готовность к поставкам азербайджанского газа в Европу», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что азербайджанский газ 1 июля был доставлен по TANAP до турецко-греческой границы. Теперь Баку ждет окончания строительства еще одного газопровода — Трансадриатического. Он станет завершающим этапом в проекте «Южный газовый коридор (ЮГК)», который включает три этапа: Северо-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы.

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Предполагается, что после завершения всех трех этапов ЮГК азербайджанский газ будет доставляться на юг Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Его пропускная способность составит 16 миллиардов кубометров газа в год, из которых шесть миллиардов будут предназначаться Турции.

ЮГК рассматривался как альтернатива российскому «Южному потоку», реализуемому «Газпромом». После выхода из проекта Болгарии, которая переключилась на ЮГК, он был переименован в «Турецкий поток». Официальное открытие «Южного газового коридора» и TANAP состоялось в июне прошлого года, однако с тех пор проводились только тестовые прокачки газа. Выход на полноценные коммерческие поставки ожидается в 2020 году.

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