«Газпром» пообещал спасти Европу от зимнего апокалипсиса

«Газпром» уверен, что сможет поставлять зимой достаточные объемы газа в Европу, несмотря на жесткие переговоры по транзиту через Украину и нерешенные противоречия с Данией при строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом в среду, 19 июня, передает Bloomberg.

Как сообщила заместитель генерального директора компании Елена Бурмистрова, в настоящий момент, чтобы обеспечить стабильность поставок, российский поставщик активно заполняет свои европейские хранилища. В прошлом году «Газпром» обеспечивал почти 37 процентов поставок газа в Европу.

«Газпром» при этом рассчитывает, что газопроводы, которые идут в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток», — начнут работать, как и планировалось, до конца этого года.

Бурмистрова также отметила, что компания готова начать переговоры с Украиной по поставкам и транзиту газа после того, как страна проведет парламентские выборы и сформирует новое правительство в конце этого года.

Все это, по ее мнению, позволяет надеяться, что «Газпром» останется надежным поставщиком для Европы. «Мы бы не хотели верить в апокалиптический сценарий», — подчеркнула она.

Ранее, 17 июня, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Европу ждет газовый кризис, если Россия и Украина не смогут прийти к соглашению о транзите российского газа, срок которого истекает в конце 2019 года. При этом, по ее словам, шансы прийти к соглашению невелики.

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