Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2»

Вашингтон не должен шантажировать Берлин из-за «Северного потока-2», передает РИА Новости слова главы германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунда.

По его мнению, все разногласия, в том числе по вопросу санкций, необходимо решать в процессе диалога. Политика шантажа противоречит отношениям между суверенными странами.

Также Шлунд подчеркнул, что Германия должна обеспечивать свою энергетическую безопасность за счет надежных и конкурентоспособных источников. «Это рынок, это экономика», — заявил политик.

Накануне, 16 июня, заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» соответствует нормам международного права, и юридических оснований для его приостановки нет. Поэтому, по его словам, противники проекта используют незаконные инструменты, которые угрожают мировой экономике.

«Северный поток-2» прокладывают по дну Балтийского моря, газопровод должен связать Россию и Германию. Закончить проект планируется до конца 2019 года, но возможна коррекция срока из-за позиции Дании, которая считает газопровод угрозой своей государственности.

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