Германия встала на защиту «Северного потока-2» от США

Власти Германии не изменят свою позицию относительно российского газопровода «Северный поток-2», даже несмотря на давление США и их президента Дональда Трампа, заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, которого цитирует «Интерфакс».

«Позиция федерального правительства по "Северному потоку-2" была изложена много раз и не изменилась», — отметил Зайберт.

В министерстве и энергетики Германии заявили, что «Северный поток-2», введение которого в эксплуатацию намечено на конец 2019 года, представляет собой «корпоративный проект, который должен соответствовать национальному и европейскому законодательству».

Согласно позиции ведомства, при реализации проекта должны быть соблюдены интересы всех заинтересованных сторон, в том числе и Украины, которая в таком случае лишится платы за транзит и не сможет полноценно эксплуатировать свою газотранспортную систему.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что «Северный поток-2» подорвет энергетическую безопасность Европы, и предлагал европейским странам закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США. 12 июня он пригрозил ввести санкции в отношении участников строительства трубопровода, инвесторами которого выступают немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и британско-нидерландская Shell.

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