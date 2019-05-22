Германия отказалась слушаться США по «Северному потоку-2»

Власти Германии не собираются признавать и выполнять санкции, которые может наложить США в связи со строительством газопровода «Северный поток-2», сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя министерства энергетики.

Ведомство не признает экстерриториальные (действующие в другой стране) санкции, хотя и приняло к сведению угрозы Вашингтона, отметил собеседник агентства.

Белый дом неоднократно заявлял, что рассматривает возможность введения санкций в отношении проекта по строительству «Северного потока-2» и его участников. Последнее подобное заявление было сделано министром энергетики Риком Перри 21 мая в Киеве, где он проводил переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Украина заинтересована в срыве газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», поскольку они оставят ее без транзита российского газа.

В строительстве «Северного потока-2» принимают участие немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell и французская Engie. Все они выступают в качестве финансовых инвесторов, в то время как единственным акционером компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG является «Газпром».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!