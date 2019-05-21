МИД России назвал цель санкций против «Северного потока-2»

Попытки заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» являются атакой на европейскую архитектуру безопасности. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Очень жаль, потому что фактически была предпринята попытка атаковать оставшиеся основополагающие элементы европейского порядка, безопасности и стабильности», — заявил Грушко на конференции дискуссионного клуба «Валдай».

21 мая в Кремле сообщили, что там есть уверенность в завершении строительства «Северного потока-2», несмотря на возможные санкции США.

Ранее сообщалось,что Вашингтон собирается ввести санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2». Министр энергетики США Рик Перри неоднократно заявлял, что США недовольны строительством газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые позволят России отказаться от украинского транзита.

«Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но допускается перенос срока, потому что Дания до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, который посчитала угрозой собственной государственности.

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