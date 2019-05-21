Кремль отреагировал на возможные преграды для «Северного потока-2»

В Кремле есть уверенность в завершении строительства «Северного потока-2», несмотря на возможные санкции США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 21 мая.

«Во многом проект уже реализован», — добавил он.

Ранее во вторник министр энергетики США Рик Перри во время визита в Киев анонсировал введение ограничительных мер против строящегося газопровода.

В свою очередь российская сторона сочла попытки заблокировать проект непозволительными.

Планируется, что «Северный поток-2» заработает в конце этого года. Однако сроки могут увеличиться из-за нежелания Дании выдать разрешение на строительство. США критикует проект и считает, что Москва не должна уходить от украинского транзита.

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