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Германия вновь вступилась за «Северный поток-2»

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Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства «Северного потока-2», передает РИА Новости.

По словам Меркель, отказ от атомной и угольной энергетики требует нового планирования в энергетической политике, в этом случае придется переключиться на газ как энергоноситель. «Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, "Северный поток-2" как газопровод был построен», — подчеркнула канцлер ФРГ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что рассчитывает на то, что Евросоюз будет выстраивать энергопоставки без связи с Россией.

«Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но допускается перенос срока, поскольку Дания до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, который посчитала угрозой собственной государственности.

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