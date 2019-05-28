Чехия вступилась за «Северный поток-2»

Чехия заинтересована в строительстве газопровода «Северный поток-2» из России в Европу, заявил президент страны Милош Земан, слова которого приводит ТАСС.

«"Северный поток-2" для Чехии экономически выгоден. Понимаю огорчение наших польских друзей, потому что газопровод идет по дну Балтийского моря. Из-за этого [Польше] нельзя получить плату за транзит [российского сырья]. И уже совершенно точно я не вижу причин, почему "большой заокеанский брат" [США] должен выступать на тему, должен или не должен этот газопровод служить своей цели», — отметил Земан.

По его словам, альтернатива российскому трубопроводному газу — поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США — экономически нецелесообразна, так как этот вариант на 30 процентов дороже. «Разница в стоимости слишком велика, чтобы ее не заметить», — сказал Земан.

Также чешский президент высказался против сохранения антироссийских санкций, которые, по его словам, в лучшем случае, не нужны и наносят ущерб всем сторонам.

«Северный поток-2» должен быть запущен в декабре 2019 года. Однако ранее руководство «Газпрома» допустило задержку проекта из-за того, что Дания пока так и не выдала разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!