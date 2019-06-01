В США предложили пять видов санкций против «Северного потока-2»

В США подготовили законопроект, в который были включены пять видов санкций против тех, кто предоставляет услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода «Северного потока-2». Об этом сообщается на сайте конгресса США.

Авторами законопроекта выступили сенаторы Джин Шахин, Тед Круз, Том Коттон и Джон Баррассо. Среди предложенных ими ограничений — отказ в выдаче лицензий на экспорт товаров или технологий. Кроме того, предлагается запретить въезд в США, заморозку находящихся в американской юрисдикции активов и работу с федеральными средствами и госдолгом США. Также инициатива предусматривает запрет на получение займов на сумму, превышающую десять миллионов долларов в течение года.

В качестве меры наказания предлагается высылать сотрудников компаний-нарушителей из страны.

О том, что Вашингтон собирается ввести санкции против «Северного потока-2» стало известно 21 мая. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства газопровода.

«Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но допускается перенос срока, потому что Дания до сих пор не выдала разрешение на строительство газопровода, который посчитала угрозой собственной государственности.

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