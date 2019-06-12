Трамп рассказал о «лучшей» альтернативе «Северному потоку-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим способом борьбы с российским влиянием в энергетической сфере является продажа сжиженного природного газа (СПГ) из США в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер отметил, что США намерены применить санкции в отношении участников «Северного потока-2». Он пояснил, что пытаясь заблокировать проект, американская сторона защищает Германию от России. По его словам, Берлин отдает Москве миллиарды. «Но у нас есть кое-что получше — большие запасы СПГ. Я думаю, что это реальный выход», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

При этом американский лидер выразил надежду, что у США будут отличные отношения с Россией, Германией и другими странами мира.

Кроме того Трамп заявил, что США поддерживают проект строительства газопровода Baltic Pipeline из Польши в Данию, «который диверсифицирует поставки в Европе», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Германии не собираются признавать и выполнять санкции, которые может наложить США в связи с участием в проекте.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об угрозе роста зависимости Европы от российского газа.

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