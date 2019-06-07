«Северный поток-2» оказался на грани срыва сроков

Задержка в получении разрешения от Дании по «Северному потоку-2» может привести к отсрочке запуска проекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансового директора оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Пола Коркорана.

По его словам, в том случае, если разрешение не будет получено вовремя, срок ввода газопровода в эксплуатацию может быть перенесен на 2020 год.

В свою очередь председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG, экс-канцлер Германии Герхард Шредер выразил надежду на конструктивный диалог с новым правительством Дании.

«Мы хотим добиться того, чтобы просто применялось действующее европейское право и какие-либо задержки были исключены», — подчеркнул Шредер.

Экс-канцлер пояснил, что на политику Дании сильно влияет санкционное давление Вашингтона, который преследует «не только дружелюбные мотивы».

В то же время управляющий директор компании Маттиас Варниг сообщил, что Nord Stream 2 AG будет использовать все ресурсы для борьбы против дискриминации в отношении проекта.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об угрозе роста зависимости Европы от российского газа.

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