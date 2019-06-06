Решение по «Северному потоку-2» оказалось в руках самого молодого премьера Дании

На выборах в парламент Дании победила партия «Социал-демократы» во главе с 41-летней Метте Фредериксен. Об этом сообщает CPH Post Online.

Отмечается, что социал-демократы набрали около 26 процентов голосов и получили 48 мест в парламенте страны из 179. Либеральная партия премьер-министра Ларса Лёкке Расмуссена набрала 23,4 процента и стала второй по численности с 43 мандатами. Euronews отмечает, что в общей сложности бывший правящий блок получил 75 мест, в то время как левоцентристы — 91 кресло. Таким образом социал-демократы вместе с партнерами по коалиции теперь должны будут сформировать правительство.

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Известно, что Фредериксен станет самым молодым премьер-министром в истории страны. Именно ей предстоит принимать решение по судьбе проекта «Северный поток-2». На данный момент Дания — единственная страна, которая не выдала разрешение на прокладку трубы.

Дания — конституционная монархия. Главой государства является монарх, однако реальная власть сконцентрирована у однопалатного парламента — фолькетинга, который принимает все законы.

«Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Его запуск запланирован на конец 2019 года. В Киеве опасаются, что после введения газопровода в эксплуатацию Москва откажется от транзита газа по территории страны. Из-за этого украинская система может столкнуться с проблемами в работе либо оказаться невостребованной.

США критикуют проект и угрожают России санкциями в случае отказа от транзита газа по украинской территории. Германия, напротив, поддерживает строительство газопровода.

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