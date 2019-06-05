Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Зеленского, Украина и Польша должны вести совместную работу в области энергетической безопасности Европы. Президент заявил, что противодействие «Северному потоку-2» позволит сохранить стратегическую роль украинской газотранспортной системы (ГТС) в обеспечении Европы топливом.

«Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Его запуск запланирован на конец 2019 года. В Киеве опасаются, что после введения газопровода в эксплуатацию Москва откажется от транзита газа по территории страны. Из-за этого украинская ГТС может столкнуться с проблемами в работе либо оказаться невостребованной.

США критикуют проект и угрожают России санкциями в случае отказа от транзита газа по украинской территории. Германия, напротив, поддерживает строительство газопровода.

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