США подготовили новые санкции против «Северного потока-2»

В Конгресс США внесен закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с партнерами в Европе. Как указано в сообщении сенатора Джона Баррассо, который представил законопроект, он позволит членам НАТО избежать политического принуждения и манипуляций со стороны России.

Получивший название ESCAPE Act законопроект предполагает увеличение поставок в Европу природного газа США и новые санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». «Президент [США Дональд] Трамп был прав, когда недавно сказал, что Германия станет заложником России, если поддержит российский газопровод», — сказал Баррассо.

Он добавил, что в США, особенно в Вайоминге, находятся значительные запасы природного газа. «Мы будем использовать эти ресурсы, чтобы помочь нашим союзникам ослабить экономическую и политическую власть [президента России Владимира] Путина в регионе», — заявил сенатор.

Как отмечается в сообщении, некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, который используется в качестве геополитического оружия, чтобы «подрывать мир и безопасность в Европе».

12 июня президент США Дональд Трамп заявил, что лучшим способом борьбы с ростом влияния России в энергетике будет продажа сжиженного природного газа из США в Евросоюз. По его словам, борясь с проектом, американская сторона защищает Германию от России.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и связать Россию и Германию. Проект планируется закончить до конца 2019 года, но возможна коррекция срока из-за позиции Дании, которая считает газопровод угрозой своей государственности.

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